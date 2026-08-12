¿Qué es una donación de células madre sanguíneas o médula ósea?

Una donación de células madre sanguíneas se realiza cuando se te identifica como un donante compatible para un paciente con cáncer de sangre o un trastorno sanguíneo. Hay dos tipos de donación:

Donación vía Sangre Periférica: Este es el método de donación más común, que se utiliza en alrededor del 85% de los casos. Aquí, se extrae sangre de un brazo y se pasa a través de una máquina de aféresis que filtra las células madre sanguíneas y devuelve la sangre a tu cuerpo a través del otro brazo.

Donación de Médula Ósea: Este método se realiza aproximadamente el 15% de las veces y, generalmente, cuando el receptor es un paciente pediátrico. Mientras estás bajo anestesia general, los médicos utilizan una jeringa especial para recoger una pequeña cantidad de médula ósea, que almacena las células madre sanguíneas, de la parte posterior del hueso de la cadera.

Como donante, debes estar dispuesto a donar mediante cualquiera de los dos métodos. El médico del paciente decide si las células se extraen del torrente sanguíneo o de la médula ósea, según lo que sea mejor para el paciente.