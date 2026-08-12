¿Qué es el cáncer de sangre?

El cáncer de sangre es el término genérico para las enfermedades malignas de la médula ósea o el sistema formador de sangre, en las cuales la formación normal de sangre se ve perturbada por la multiplicación descontrolada de células sanguíneas malignas. Debido a estas células cancerosas, la sangre ya no puede realizar sus tareas vitales, como combatir infecciones, transportar oxígeno o detener sangrados.

Tratamiento para el cáncer de sangre

Los pacientes con cáncer de sangre a menudo solo pueden superar la enfermedad con la ayuda de una donación de células madre de un donante adecuado. En el caso de la leucemia y los linfomas malignos, la transferencia de células madre sanas suele ser la única oportunidad de cura.

Leucemia

Una serie de enfermedades malignas en las que hay una proliferación patológicamente aumentada de glóbulos blancos inmaduros y, por lo tanto, no funcionales. Los linfomas malignos se dividen en la enfermedad de Hodgkin (linfogranulomatosis) y los linfomas no Hodgkin (leucemia linfática), según sus diferentes características.

Linfoma maligno

Alteración maligna del tejido linfático con hinchazón de los ganglios linfáticos y agrandamiento patológico del bazo. Los linfomas malignos se dividen según sus diferentes características en la enfermedad de Hodgkin (linfogranulomatosis) y los linfomas no Hodgkin (leucemia linfática), que se originan en los ganglios linfáticos.



