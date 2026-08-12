¿Por qué es importante el origen étnico?

Cuando se trata de encontrar un donante compatible, el origen étnico del paciente es importante para predecir la probabilidad de encontrar una compatibilidad. Esto se debe a que los marcadores genéticos utilizados en la compatibilidad se heredan. Esto significa que la mejor oportunidad de encontrar un donante para una persona puede ser alguien del mismo origen étnico. Ya es muy difícil para los pacientes encontrar un donante compatible de médula ósea, y para un paciente de color, es aún más difícil debido a la falta de diversidad en el grupo global de donantes.

En la situación actual, lamentablemente, las minorías étnicas están subrepresentadas en el grupo nacional de donantes de médula ósea. Estos grupos en general enfrentan desafíos para encontrar un donante compatible que pueda salvarles la vida, por lo que registrar a más personas de todos los orígenes étnicos es una prioridad importante.

Probabilidad de encontrar un donante compatible en base a la etnicidad: