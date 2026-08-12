¿Cómo me registro para ser donante?

(1) De manera online, pide tu kit de registro gratuito y recíbelo directamente en tu domicilio respondiendo unas simples preguntas.
(2) Una vez que recibas tu kit, sigue las instrucciones incluidas para usar los 3 hisopos que contiene el paquete. ¡Cada uno se usa 1 minuto, en total 3 minutos!
(3) Guarda tus hisopos en el sobre de retorno prepagado y mándalo de vuelta por correo.
DKMS se hará cargo del resto para completar tu registro. Una vez procesados tus hisopos, entrarás al registro mundial de donantes y quedarás disponible para todos los pacientes que buscan un donante compatible.