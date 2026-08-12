Become a Lifesaver Today!

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Every 27 seconds, someone somewhere in the world is diagnosed with blood cancer.

About DKMS

DKMS is an international nonprofit organization dedicated to the fight against blood cancer and blood disorders by creating awareness, recruiting stem cell donors to provide a second chance at life, raising funds to match donor registration costs, and supporting the improvement of blood cancer therapies by our own research.

What We Do

We create awareness of blood cancer diseases and treatments.

We recruit blood stem cell donors to give those in need of a stem cell transplant a second chance at life.

We help facilitate blood stem cell donations.

We help to organize donor registration events.

Why it Matters?

For many patients who are suffering from a blood cancer or blood disorder (like leukemia, lymphoma or sickle cell disease), a bone marrow or blood stem cell transplant is often the only hope of beating the disease. In 30% of cases, patients in need find a matching donor in their family. However, for the other 70%, these patients need to find an unrelated match.

You can help make a difference by registering as a potential donor with DKMS and being a lifesaver-in-waiting!

Frequently Asked Questions What is blood stem cell or bone marrow donation? A blood stem cell donation is done when you are found as a matching donor for a patient with blood cancer or a blood disorder. There are two types of donation: Peripheral Blood Stem Cell Donation: This is the most common donation method, which is used in around 85% of cases. Here, your blood is drawn from one arm and passed through an apheresis machine that filters out the blood stem cells and returns the blood back into your body through the other arm.

Bone Marrow Donation: This method is done about 15% of the time and generally when your recipient is a pediatric patient. While under general anesthesia, doctors use a special syringe to collect a small amount of bone marrow, which stores blood stem cells, from the back of the hip bone. As a donor, you should be willing to donate by either method. The patient's physician decides whether the cells are removed from the bloodstream or bone marrow, based on what is best for the patient. What is blood cancer? Blood cancer is the generic term for malignant diseases of the bone marrow or blood-forming system, in which normal blood formation is disturbed by the uncontrolled multiplication of malignant blood cells. Because of these cancer cells, the blood can no longer perform its vital tasks, such as fighting infections, transporting oxygen or stopping bleeding. Curing blood cancer Blood cancer patients can often only overcome the disease with the help of a stem cell donation from a suitable donor. In the case of leukemia and malignant lymphomas, the transfer of healthy stem cells is often the only chance of a cure. Leukemia A series of malignant diseases in which there is a pathologically increased proliferation of immature and therefore, non-functional white blood cells. Malignant lymphomas are divided into Hodgkin's disease (lymphogranulomatosis) and non-Hodgkin's lymphomas (lymphatic leukemia), according to their different characteristics. Lymphoma, malignant Malignant alteration of lymphatic tissue with swelling of the lymph nodes and pathological enlargement of the spleen. Malignant lymphomas are divided according to their different characteristics into Hodgkin's disease (lymphogranulomatosis) and non-Hodgkin's lymphomas (lymphatic leukemia), which originate from the lymph nodes.

How do I register to be a donor? Registering is easy with these 3 quick steps: (1) Order your free swab kit online and have it sent directly to you by answering a few simple questions online

swab kit online and have it sent directly to you by answering a few simple questions online (2) Once your kit arrives, complete the 3 cheek swabs inside the packet. Each takes 1 minute to complete – 3 minutes in total!

(3) Put your swabs back in the pre-paid return envelope and send it back in the mail! DKMS will take care of the rest to get you registered. Once we have processed your swabs, we will add you to the global donor pool and you will be available for all patients searching for a matching donor. You can request your free kit at the link above! Who can register as a potential blood stem cell donor? Between the ages of 18 – 55

In general good health

Body Mass Index (BMI) under 40

Not already registered with another donor center - you only need to register once: NMDP Gift of Life

A permanent US resident

Not an active member of the military (contact Salute to Life to register) Check out our eligibility requirements for more details or email us at info@dkms.org if you have questions. Why does ethnicity matter? When it comes to matching as a donor, a patient’s ethnic background is important in predicting the likelihood of finding a match. This is because genetic markers used in matching are inherited. This means that a person’s best chance of finding a donor may be with someone of the same ethnic background. It is already very hard for patients to find a matching stem cell donor, and for a patient of color, it is even more difficult due to the lack of diversity in the global donor pool. As it currently stands, ethnic minorities are sadly underrepresented in the national stem cell donor pool. These groups across the board face challenges in finding their lifesaving matches, so registering more individuals from all ethnic backgrounds is a high priority! Probability of Finding a Match Based on Ethnicity: White - 77%

Native American - 57%

Hispanic - 46%

Asian/Pacific Islander - 41%

African American - 23% How are patients matched with donors? A cheek cell sample is collected at registration. The sample is tested for the HLA characteristics and added to the global donor pool. Doctors can then search the registry and find a matching donor for their patient by comparing the patient's HLA to the donor's.





THANK YOU to the William G. Pomeroy Foundation, ArtPop, and artist Junior Gomez, for helping to bring these billboards to life.

Cada 27 segundos, alguien en el mundo es diagnosticado con cáncer de sangre.

SOBRE DKMS

DKMS es una fundación internacional sin fines de lucro, dedicada a la lucha contra el cáncer de sangre y otros desórdenes a la sangre. Cumplimos esta labor creando conciencia, registrando donantes de células madre sanguíneas para entregar una segunda oportunidad de vida, recaudando fondos para cubrir los costos de registro de los donantes y apoyando la mejora de las terapias contra el cáncer de sangre a través de nuestra propia investigación.

Que hacemos

Creamos conciencia sobre el cáncer de sangre y sus tratamientos.

Registramos donantes de células madre sanguíneas para darle una segunda oportunidad de vida a quienes necesitan un trasplante de células madre.

Ayudamos a facilitar las donaciones de células madre sanguíneas.

Ayudamos a organizar eventos de registro de donantes.

Por qué es importante?

Para muchos pacientes que sufren de cáncer de sangre u otro trastorno sanguíneo (como la leucemia, el linfoma o la anemia falciforme) un trasplante de médula ósea o células madre sanguíneas es la única opción de curarse de la enfermedad. En un 30% de los casos, los pacientes que lo necesitan encuentran un donante compatible en su familia. Sin embargo, para el 70% restante, deberán encontrar un donante no relacionado.

Tú puedes ayudar a hacer la diferencia registrándote como potencial donante con DKMS y convertirte en un héroe en espera!

Preguntas frecuentes ¿Qué es una donación de células madre sanguíneas o médula ósea? Una donación de células madre sanguíneas se realiza cuando se te identifica como un donante compatible para un paciente con cáncer de sangre o un trastorno sanguíneo. Hay dos tipos de donación: Donación vía Sangre Periférica: Este es el método de donación más común, que se utiliza en alrededor del 85% de los casos. Aquí, se extrae sangre de un brazo y se pasa a través de una máquina de aféresis que filtra las células madre sanguíneas y devuelve la sangre a tu cuerpo a través del otro brazo.

Donación de Médula Ósea: Este método se realiza aproximadamente el 15% de las veces y, generalmente, cuando el receptor es un paciente pediátrico. Mientras estás bajo anestesia general, los médicos utilizan una jeringa especial para recoger una pequeña cantidad de médula ósea, que almacena las células madre sanguíneas, de la parte posterior del hueso de la cadera. Como donante, debes estar dispuesto a donar mediante cualquiera de los dos métodos. El médico del paciente decide si las células se extraen del torrente sanguíneo o de la médula ósea, según lo que sea mejor para el paciente. ¿Qué es el cáncer de sangre? El cáncer de sangre es el término genérico para las enfermedades malignas de la médula ósea o el sistema formador de sangre, en las cuales la formación normal de sangre se ve perturbada por la multiplicación descontrolada de células sanguíneas malignas. Debido a estas células cancerosas, la sangre ya no puede realizar sus tareas vitales, como combatir infecciones, transportar oxígeno o detener sangrados. Tratamiento para el cáncer de sangre Los pacientes con cáncer de sangre a menudo solo pueden superar la enfermedad con la ayuda de una donación de células madre de un donante adecuado. En el caso de la leucemia y los linfomas malignos, la transferencia de células madre sanas suele ser la única oportunidad de cura. Leucemia Una serie de enfermedades malignas en las que hay una proliferación patológicamente aumentada de glóbulos blancos inmaduros y, por lo tanto, no funcionales. Los linfomas malignos se dividen en la enfermedad de Hodgkin (linfogranulomatosis) y los linfomas no Hodgkin (leucemia linfática), según sus diferentes características. Linfoma maligno Alteración maligna del tejido linfático con hinchazón de los ganglios linfáticos y agrandamiento patológico del bazo. Los linfomas malignos se dividen según sus diferentes características en la enfermedad de Hodgkin (linfogranulomatosis) y los linfomas no Hodgkin (leucemia linfática), que se originan en los ganglios linfáticos.

¿Cómo me registro para ser donante? Con estos tres pasos, registrarse es muy fácil: (1) De manera online, pide tu kit de registro gratuito y recíbelo directamente en tu domicilio respondiendo unas simples preguntas.

(2) Una vez que recibas tu kit, sigue las instrucciones incluidas para usar los 3 hisopos que contiene el paquete. ¡Cada uno se usa 1 minuto, en total 3 minutos!

(3) Guarda tus hisopos en el sobre de retorno prepagado y mándalo de vuelta por correo. DKMS se hará cargo del resto para completar tu registro. Una vez procesados tus hisopos, entrarás al registro mundial de donantes y quedarás disponible para todos los pacientes que buscan un donante compatible. ¿Quiénes pueden registrarse como posible donante de células madre sanguíneas? Entre los 18 y 55 años

Buena salud en general

Índice de masa corporal (IMC) menor a 40

No estar registrado en otro centro de donantes, solo necesitas registrarte una vez: Be the Match Gift of Life

Residentes permanentes de los Estados Unidos

Militares que no estén en servicio activo (si no, puedes contactar a Salute to Life to register) Consulta nuestros requisitos de elegibilidad para obtener más detalles o envíanos un correo electrónico a si tienes preguntas. ¿Por qué es importante el origen étnico? Cuando se trata de encontrar un donante compatible, el origen étnico del paciente es importante para predecir la probabilidad de encontrar una compatibilidad. Esto se debe a que los marcadores genéticos utilizados en la compatibilidad se heredan. Esto significa que la mejor oportunidad de encontrar un donante para una persona puede ser alguien del mismo origen étnico. Ya es muy difícil para los pacientes encontrar un donante compatible de médula ósea, y para un paciente de color, es aún más difícil debido a la falta de diversidad en el grupo global de donantes. En la situación actual, lamentablemente, las minorías étnicas están subrepresentadas en el grupo nacional de donantes de médula ósea. Estos grupos en general enfrentan desafíos para encontrar un donante compatible que pueda salvarles la vida, por lo que registrar a más personas de todos los orígenes étnicos es una prioridad importante. Probabilidad de encontrar un donante compatible en base a la etnicidad: Blanco - 77%

Nativo Americano - 57%

Hispanos - 46%

Asiáticos/Isleños del Pacífico - 41%

Afroamericanos - 23% ¿Cómo se encuentra la compatibilidad entre pacientes y donantes? Durante tu registro se toma una muestra de las células de la mejilla. La muestra se analiza para determinar las características HLA y se agrega al grupo global de donantes. Los médicos pueden luego buscar en el registro y encontrar un donante compatible para su paciente al comparar las características HLA del paciente con las del donante.

GRACIAS a la Fundación William G. Pomeroy, ArtPop, y al artista Junior Gomez, por ayudarnos a darle vida a estas carteleras.