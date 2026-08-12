Become a Lifesaver Today!

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DKMS is an international nonprofit organization dedicated to the fight against blood cancer and blood disorders by creating awareness, recruiting stem cell donors to provide a second chance at life, raising funds to match donor registration costs, and supporting the improvement of blood cancer therapies by our own research.
For many patients who are suffering from a blood cancer or blood disorder (like leukemia, lymphoma or sickle cell disease), a bone marrow or blood stem cell transplant is often the only hope of beating the disease. In 30% of cases, patients in need find a matching donor in their family. However, for the other 70%, these patients need to find an unrelated match.
You can help make a difference by registering as a potential donor with DKMS and being a lifesaver-in-waiting!
A blood stem cell donation is done when you are found as a matching donor for a patient with blood cancer or a blood disorder. There are two types of donation:
As a donor, you should be willing to donate by either method. The patient's physician decides whether the cells are removed from the bloodstream or bone marrow, based on what is best for the patient.
Blood cancer is the generic term for malignant diseases of the bone marrow or blood-forming system, in which normal blood formation is disturbed by the uncontrolled multiplication of malignant blood cells. Because of these cancer cells, the blood can no longer perform its vital tasks, such as fighting infections, transporting oxygen or stopping bleeding.
Curing blood cancer
Blood cancer patients can often only overcome the disease with the help of a stem cell donation from a suitable donor. In the case of leukemia and malignant lymphomas, the transfer of healthy stem cells is often the only chance of a cure.
Leukemia
A series of malignant diseases in which there is a pathologically increased proliferation of immature and therefore, non-functional white blood cells. Malignant lymphomas are divided into Hodgkin's disease (lymphogranulomatosis) and non-Hodgkin's lymphomas (lymphatic leukemia), according to their different characteristics.
Lymphoma, malignant
Malignant alteration of lymphatic tissue with swelling of the lymph nodes and pathological enlargement of the spleen. Malignant lymphomas are divided according to their different characteristics into Hodgkin's disease (lymphogranulomatosis) and non-Hodgkin's lymphomas (lymphatic leukemia), which originate from the lymph nodes.
Registering is easy with these 3 quick steps:
DKMS will take care of the rest to get you registered. Once we have processed your swabs, we will add you to the global donor pool and you will be available for all patients searching for a matching donor.
You can request your free kit at the link above!
Check out our eligibility requirements for more details or email us at info@dkms.org if you have questions.
When it comes to matching as a donor, a patient’s ethnic background is important in predicting the likelihood of finding a match. This is because genetic markers used in matching are inherited. This means that a person’s best chance of finding a donor may be with someone of the same ethnic background. It is already very hard for patients to find a matching stem cell donor, and for a patient of color, it is even more difficult due to the lack of diversity in the global donor pool.
As it currently stands, ethnic minorities are sadly underrepresented in the national stem cell donor pool. These groups across the board face challenges in finding their lifesaving matches, so registering more individuals from all ethnic backgrounds is a high priority!
Probability of Finding a Match Based on Ethnicity:
A cheek cell sample is collected at registration. The sample is tested for the HLA characteristics and added to the global donor pool. Doctors can then search the registry and find a matching donor for their patient by comparing the patient's HLA to the donor's.
DKMS es una fundación internacional sin fines de lucro, dedicada a la lucha contra el cáncer de sangre y otros desórdenes a la sangre. Cumplimos esta labor creando conciencia, registrando donantes de células madre sanguíneas para entregar una segunda oportunidad de vida, recaudando fondos para cubrir los costos de registro de los donantes y apoyando la mejora de las terapias contra el cáncer de sangre a través de nuestra propia investigación.
Para muchos pacientes que sufren de cáncer de sangre u otro trastorno sanguíneo (como la leucemia, el linfoma o la anemia falciforme) un trasplante de médula ósea o células madre sanguíneas es la única opción de curarse de la enfermedad. En un 30% de los casos, los pacientes que lo necesitan encuentran un donante compatible en su familia. Sin embargo, para el 70% restante, deberán encontrar un donante no relacionado.
Tú puedes ayudar a hacer la diferencia registrándote como potencial donante con DKMS y convertirte en un héroe en espera!
Una donación de células madre sanguíneas se realiza cuando se te identifica como un donante compatible para un paciente con cáncer de sangre o un trastorno sanguíneo. Hay dos tipos de donación:
Como donante, debes estar dispuesto a donar mediante cualquiera de los dos métodos. El médico del paciente decide si las células se extraen del torrente sanguíneo o de la médula ósea, según lo que sea mejor para el paciente.
El cáncer de sangre es el término genérico para las enfermedades malignas de la médula ósea o el sistema formador de sangre, en las cuales la formación normal de sangre se ve perturbada por la multiplicación descontrolada de células sanguíneas malignas. Debido a estas células cancerosas, la sangre ya no puede realizar sus tareas vitales, como combatir infecciones, transportar oxígeno o detener sangrados.
Tratamiento para el cáncer de sangre
Los pacientes con cáncer de sangre a menudo solo pueden superar la enfermedad con la ayuda de una donación de células madre de un donante adecuado. En el caso de la leucemia y los linfomas malignos, la transferencia de células madre sanas suele ser la única oportunidad de cura.
Leucemia
Una serie de enfermedades malignas en las que hay una proliferación patológicamente aumentada de glóbulos blancos inmaduros y, por lo tanto, no funcionales. Los linfomas malignos se dividen en la enfermedad de Hodgkin (linfogranulomatosis) y los linfomas no Hodgkin (leucemia linfática), según sus diferentes características.
Linfoma maligno
Alteración maligna del tejido linfático con hinchazón de los ganglios linfáticos y agrandamiento patológico del bazo. Los linfomas malignos se dividen según sus diferentes características en la enfermedad de Hodgkin (linfogranulomatosis) y los linfomas no Hodgkin (leucemia linfática), que se originan en los ganglios linfáticos.
Con estos tres pasos, registrarse es muy fácil:
DKMS se hará cargo del resto para completar tu registro. Una vez procesados tus hisopos, entrarás al registro mundial de donantes y quedarás disponible para todos los pacientes que buscan un donante compatible.
Consulta nuestros requisitos de elegibilidad para obtener más detalles o envíanos un correo electrónico a si tienes preguntas.
Cuando se trata de encontrar un donante compatible, el origen étnico del paciente es importante para predecir la probabilidad de encontrar una compatibilidad. Esto se debe a que los marcadores genéticos utilizados en la compatibilidad se heredan. Esto significa que la mejor oportunidad de encontrar un donante para una persona puede ser alguien del mismo origen étnico. Ya es muy difícil para los pacientes encontrar un donante compatible de médula ósea, y para un paciente de color, es aún más difícil debido a la falta de diversidad en el grupo global de donantes.
En la situación actual, lamentablemente, las minorías étnicas están subrepresentadas en el grupo nacional de donantes de médula ósea. Estos grupos en general enfrentan desafíos para encontrar un donante compatible que pueda salvarles la vida, por lo que registrar a más personas de todos los orígenes étnicos es una prioridad importante.
Probabilidad de encontrar un donante compatible en base a la etnicidad:
Durante tu registro se toma una muestra de las células de la mejilla. La muestra se analiza para determinar las características HLA y se agrega al grupo global de donantes. Los médicos pueden luego buscar en el registro y encontrar un donante compatible para su paciente al comparar las características HLA del paciente con las del donante.